Президент Польши привел к присяге новоизбранного премьер-министра Дональда Туска и министров

13 декабря в президентском дворце в Варшаве президент Польши Анджей Дуда принял присягу у премьер-министра Дональда Туска и всех его министров. Об этом пишет УНН со ссылкой на польские СМИ.

Детали

Дуда поздравил с успехом правящую коалицию, победившую на последних выборах, и отметил, что хотя он происходит из другой политической среды, готов к сотрудничеству с новым правительством. правительством. Он добавил, что между ним и премьером Туском нет разногласий относительно распределения властных функций.

Это очень важный момент для Польши. Хочу вас поздравить, прежде всего с тем, что вы победили в политическом процессе. Это особая ситуация, которой мы не имели еще с 1989 года в в Польше. При большой явке, когда наши соотечественники взяли на себя ответственность участвуя в выборах и было принято решение, которое дало победу одной политической группе, но на самом деле победу одержала другая политическая группа - сказал Анджей Дуда.

Президент выразил надежду на тесное сотрудничество с правительством и анонсировал заседание Совета национальной безопасности, которое состоится в следующую среду.

Туск поблагодарил всех поляков за поддержку на выборах политической силы, которая пришла к власти, обратив внимание на рекордную явку на выборах, и выразил удовлетворение готовностью президента страны сотрудничать с правительством во всех делах.

Напомним

11 декабря парламент Польши избрал лидера партии "Гражданская платформа" Дональда Туска главой правительства. Туск заявлял, что поддерживает дальнейшую поддержку Украины и критиковал европейских политиков, которые выражают усталость из-за войны.