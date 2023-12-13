Президент Польши привел к присяге новоизбранного премьер-министра Дональда Туска и министров

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
  •  62177 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
  •  104615 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Эксклюзив
Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист
  •  103194 просмотра

Судьи Верховного Суда вышли за пределы своих полномочий при рассмотрении дела обвиняемого в заказных убийствах экс-депутата-агента фсб рф Шепелева - юрист

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
  •  132064 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
  •  132884 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Эксклюзив
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
12 декабря  •  123041 просмотра

Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
12 декабря  •  142649 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева
12 декабря  •  120053 просмотра

Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева

Эксклюзив
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
12 декабря  •  146250 просмотра

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
11 декабря  •  205844 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
12 декабря  •  132087 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
11 декабря  •  195317 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
11 декабря  •  211754 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  191580 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  276431 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости

Удар по Киеву: в одном из районов столицы горят авто

  •  119313 просмотра
Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

Коммунальный феодализм и коррупционные схемы: для чего в Виннице соратник Гройсмана передал своему сыну "в наследство" водоканал

  •  114757 просмотра
Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

Когда в Раду снова начнут пускать журналистов? Стефанчук дал ответ

  •  110822 просмотра
"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

"Просто отдать свои территории, это абсолютное безумие": Зеленский отверг идею передачи украинских земель россии

  •  110225 просмотра

Взрывы прогремели в Киеве: ракетная угроза в регионе

  •  104715 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
prezident-polshi-privel-k-prisyage-novoizbrannogo-premer-ministra-donalda-tuska-i-ministrov

Президент Польши привел к присяге новоизбранного премьер-министра Дональда Туска и министров

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 11:02  •  5142 просмотра

Read in English

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге премьер-министра Дональда Туска и министров, выразив готовность к сотрудничеству, несмотря на политические разногласия. Дуда планирует провести заседание Совета национальной безопасности.

13 декабря в президентском дворце в Варшаве президент Польши Анджей Дуда принял присягу у премьер-министра Дональда Туска и всех его министров. Об этом пишет УНН со ссылкой на польские СМИ.

Детали

Дуда поздравил с успехом правящую коалицию, победившую на последних выборах, и отметил, что хотя он происходит из другой политической среды, готов к сотрудничеству с новым правительством. правительством. Он добавил, что между ним и премьером Туском нет разногласий относительно распределения властных функций.

Это очень важный момент для Польши. Хочу вас поздравить, прежде всего с тем, что вы победили в политическом процессе. Это особая ситуация, которой мы не имели еще с 1989 года в в Польше. При большой явке, когда наши соотечественники взяли на себя ответственность участвуя в выборах и было принято решение, которое дало победу одной политической группе, но на самом деле победу одержала другая политическая группа

- сказал Анджей Дуда.

Президент выразил надежду на тесное сотрудничество с правительством и анонсировал заседание Совета национальной безопасности, которое состоится в следующую среду.

Туск поблагодарил всех поляков за поддержку на выборах политической силы, которая пришла к власти, обратив внимание на рекордную явку на выборах, и выразил удовлетворение готовностью президента страны сотрудничать с правительством во всех делах.

Image

Напомним

11 декабря парламент Польши избрал лидера партии "Гражданская платформа" Дональда Туска главой правительства. Туск заявлял, что поддерживает дальнейшую поддержку Украины и критиковал европейских политиков, которые выражают усталость из-за войны.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Новости Мира
Президент Польщі привів до присяги новообраного прем'єр-міністра Дональда Туска та міністрів
Polish President swears in newly elected Prime Minister Donald Tusk and ministers
Новости по теме

Президент Польши привел к присяге новоизбранного премьер-министра Дональда Туска и министров

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге премьер-министра Дональда Туска и министров, выразив готовность к сотрудничеству, несмотря на политические разногласия. Дуда планирует провести заседание Совета национальной безопасности.

Новости Мира •   •  5142 просмотра
Президент Польши привел к присяге новоизбранного премьер-министра Дональда Туска и министров

Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает интересам Венгрии и Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на беспокойство относительно интересов Венгрии и возможные непредсказуемые последствия. Он также призывает к восстановлению прав, ранее предоставленных венграм в Украине.

Политика •   •  7822 просмотра
Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре не отвечает интересам Венгрии и Евросоюза

Дефицита электроэнергии в Украине нет - Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии и отсутствии графиков отключения.

Экономика •   •  8735 просмотра
Дефицита электроэнергии в Украине нет - Минэнерго

Крымские партизаны показали кадры со строительства новой военной части росгвардии во временно оккупированном Крыму

Партизаны движения "АТЕШ" проникли на строительство новой воинской части росгвардии во временно оккупированной Евпатории. Члены движения принимают активное участие в строительстве, передавая информацию и создавая задержки.

Война •   •  10586 просмотра
Крымские партизаны показали кадры со строительства новой военной части росгвардии во временно оккупированном Крыму

Силы обороны ликвидировали на Таврическом направлении более 400 оккупантов и 28 единиц вражеской техники - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали 401 российского военнослужащего и уничтожили 28 единиц вражеской техники, в том числе 13 танков, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.

Война •   •  13504 просмотра
Силы обороны ликвидировали на Таврическом направлении более 400 оккупантов и 28 единиц вражеской техники - Тарнавский

Аномальная зима в Китае: из-за сильного снега Пекин переводит школы на дистанционку

Сильный холодный циклон обрушился на северный Китай, принеся сильный снег, метели и рекордно низкую температуру -18°C. Из-за этого в Пекине школы перевели на дистанционку, а работодателей просят обеспечить рабочим возможность работы из дома.

Новости Мира •   •  13899 просмотра
Аномальная зима в Китае: из-за сильного снега Пекин переводит школы на дистанционку

На COP28 в Дубае одобрили компромиссный документ по "отказу" от ископаемого топлива

Всемирная климатическая конференция (COP28) в Дубае завершилась принятием компромиссного текста, который предусматривает постепенный отказ от ископаемого топлива, но не устанавливает конкретных сроков, на фоне мнений о том, что значительного прорыва достигнуто не было.

Общество •   •  15036 просмотра
На COP28 в Дубае одобрили компромиссный документ по "отказу" от ископаемого топлива

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф.

Криминал и ЧП •   •  11206 просмотра
Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Сегодня планируют начать запуск мобильной связи и интернета "Киевстар"- СБУ

Компания "Киевстар" после хакерской атаки сегодня планирует восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета, сообщает Служба безопасности Украины. Восстановление происходит после критического повреждения цифровой инфраструктуры компании.

Общество •   •  12852 просмотра
Сегодня планируют начать запуск мобильной связи и интернета "Киевстар"- СБУ

Украина сможет импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии - Шмыгаль

Согласно решению ENTSO-E, Украина может импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии, решая проблему дефицита мощностей в энергосистеме. Премьер-министр призвал активно использовать эту возможность, а также призвал граждан экономить электроэнергию.

Экономика •   •  12302 просмотра
Украина сможет импортировать до 1,7 ГВт электроэнергии - Шмыгаль