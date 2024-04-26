Сегодня цена биткоина закрепилась на уровне 64 тысячи долларов: какие факторы сдерживают рост

Цена биткойна осталась стабильной сегодня, из-за подавленных настроений на рынке криптовалют, связанных с ожиданиями на рост и продолжительность процентных ставок в США.

Пишет УНН с ссылкой на Investing.

Детали

Биткоин испытал небольшой рост на 0,2% в течение последних 24 часов, достигнув стоимости $64,339.7 по состоянию на 01:38 по восточному времени (05:38 по Гринвичу). Мировой лидер среди криптовалют показала сдержанные недельные результаты, удерживаясь в пределах торгового коридора $60,000 до $70,000 в течение последних шести недель.

На этой неделе беспокойство относительно регуляторного давления на криптовалюту снова активизировались после новостей о том, что основателю Binance Чанпену Чжао грозит трехлетнее заключение в США за признание вины в нарушении законов против отмывания денег.Перспективы биткойна не выглядят оптимистично, поскольку надежды на снижение ставок уменьшаются. Криптовалюта, вместе с остальным крипторынком, не воспользовалась слабым падением доллара ночью после того, как данные о ВВП США оказались хуже прогнозов. Однако, более крепкие показатели индекса цен ВВП побудили трейдеров еще больше снизить свои ожидания относительно снижения процентных ставок ФРС.

Перспектива повышения процентных ставок в США побудила трейдеров отказываться от биткойна и других криптовалют, ведь более высокие ставки снижают привлекательность волатильных и спекулятивных активов. Обычно биткойн развивается в среде с низкими ставками и большой ликвидностью. Однако, несмотря на положительные сигналы со стороны технологических акций США, в частности высокие прибыли от Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) и Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL), биткойн игнорировал их. В последние недели было замечено, что корреляция между биткойном и акциями технологических компаний снова стала заметной, преимущественно в негативном аспекте.

Сегодняшняя цена криптовалют показывает небольшую активность альткоинов перед ожиданием опубликования данных индекса цен PCE. Этот индекс, который Федеральная резервная система использует, как ключевой показатель инфляции, может предоставить новые указания относительно будущих процентных ставок.

Более широкие криптовалютные рынки оказались неоднозначными, сосредоточив внимание на предстоящих инфляционных данных из США. Ethereum, второй по величине токен в мире, снизился на 0,3%, тогда как XRP и Solana колебались в узком диапазоне. Ожидается, что данные индекса цен PCE за март, которые будут опубликованы позже в пятницу, повлияют на политику ФРС по процентным ставкам.

Напомним,

Цены на биткоин и альткоины резко упали из-за низкого аппетита к риску на фоне распродажи акций технологических компаний и ожиданий повышения процентных ставок в США.

Биткоин немного подорожал на фоне отката доллара, в целом у криптовалют ограниченный рост