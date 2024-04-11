Сегодня Международный день освобождения узников нацистских концлагерей

Сегодня, 11 апреля, весь мир чтит мужество и силу воли людей, которые сумели выжить в нацистских концлагерях, организовали восстания и дерзкие побеги, а также память людей, которые в этих концлагерях погибли пишет УНН.

Международный день освобождения узников нацистских концлагерей установлен в честь восстания в одном из самых страшных немецких концлагерей - Бухенвальде, которое произошло 11 апреля 1945 года.

На тот момент часть руководства и охраны сбежала из концлагеря, опасаясь его захвата американскими войсками.

Восстание началось штурмом сторожевых башен. Восставшие действовали организованно, в составе заранее определенных подразделений, атакуя охрану одновременно в нескольких направлениях Затем была захвачена комендатура, бывшие заключенные заняли круговую оборону. В тот же день в освобожденный лагерь вошли подразделения Третьей армии США.

Из около 250 тысячи заключенных, которые прошли через Бухенвальд с момента его основания летом 1937 года его основания, около 56 тысяч умерли или были убиты.

В день освобождения в Бухенвальде находилось около 20 тысяч узников.

Самым массовым побегом из немецкого концлагеря считается побег из Маутхаузена в ночь на 3 февраля 1945 года. Более 500 забросали башни с охраной камнями, колодки, огнетушители, мокрые одеяла, замкнули колючую проволоку, которая была под напряжением, и вырвались из лагеря.

Поиск беглецов получил среди эсэсовцев издевательское название "Мюльфиртельская охота на зайцев" Подразделения сс, вермахта, гитлерюгенда с помощью местного населения преследовали и зверски убили 410 советских военнопленных, среди которых были и украинцы.

Всего нацисты в Германии и оккупированных территориях построили 14033 концлагеря. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них - около 2 миллионов детей.

На территории Украины нацисты организовали 2 классических концлагеря (в Киеве и Львове), 78 исправительно-трудовых лагерей и лагерей принудительного труда для евреев, 7 исправительно-трудовых лагерей, 15 лагерей принудительного труда, 304 гетто, 23 пересыльных лагеря, 66 гестаповских тюрем, 242 лагеря для военнопленных.

В настоящее время историки не могут назвать хотя бы приблизительное количество украинцев, погибших в немецких концлагерях. По разным оценкам во Второй мировой войне погибло от восьми до десяти миллионов украинцев. Считается, что в нацистских концлагерях погибло около пяти миллионов граждан бывшего ссср. Количество украинцев замученных в нацистских концлагерях может составлять не менее 500 тысяч.