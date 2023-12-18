Сегодня Международный день мигранта: сколько украинцев сейчас находятся за рубежом

Илон Маск призвал человечество заселять Луну и Марс

Илон Маск призвал к заселению Луны и Марса, подчеркивая необходимость создания там человеческих баз и городов на Марсе, а также размышляя о прогрессе, достигнутом со времени полета братьев Райт и последней высадки на Луну.