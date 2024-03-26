Сегодня день больных эпилепсией: ситуация с заболеваемостью в Украине

Сегодня, 26 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня больных эпилепсией. Событие еще называется Фиолетовый день, пишет УНН.

Событие в 2008 году основала больная эпилепсией девятилетняя девушка из Канады Кэссиди Меган. Она хотела показать, что люди, страдающие эпилепсией требуют внимания общества, а вокруг самого заболевания существует много мифов. Символом событие девушка выбрала фиолетовую ленту.

Постепенно инициативу Кэссиди Меган подхватили во многих странах мира.

Эпилепсия - это группа хронических неврологических расстройств, характерной чертой которых являются судорожные приступы. Точных причин возникновения заболевания пока нет, но перенесение других тяжелых болезней и плохие привычки могут спровоцировать эпилепсию. Лечение заключается лишь в поддержании нормального состояния организма, полное выздоровление пока невозможно.

По статистике, эпилепсией во всем мире страдают около 50 миллионов человек.

почти 80 % случаев болезни регистрируется в развивающихся странах. Частота приступов имеет тесную связь с возрастом человека, у лиц пожилого возраста эпилептические приступы наблюдаются чаще.

В индустриально развитых странах дебют болезни чаще всего наблюдается у младенцев и лиц пожилого возраста. в развивающихся странах - у детей младшего школьного возраста и подростков.

В 60 % случаев эпилептические припадки происходят в виде судорог.

В Украине эпилепсией страдают чуть более 50 тысяч человек.

Эпилепсия негативно влияет на социальное и психологическое состояние больных, которые могут столкнуться с социальной изоляцией, дискриминацией или с развитием инвалидности. К последствиям эпилепсии также относят академическую неуспеваемость и проблемы с трудоустройством.

У больных эпилепсией нередко наблюдаются определенные сложности в обучении, особенно это касается детей, больных эпилепсией. семьи больных могут страдать от предубеждений, которые существуют в обществе относительно эпилепсии.

Именно для того чтобы избавиться в обществе этих негативных моментов и было основано сегодняшнее событие.

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