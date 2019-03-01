Ежегодно более 100 тыс. украинцев становятся на учет с тяжелыми психическими заболеваниями - Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Ежегодно в Украине более 100 000 человек становятся на учет с тяжелыми психологическими заболеваниями. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на Всеукраинском форуме семьи в Киеве, передает УНН.
"Ежегодно в Украине происходит около полумиллиона уголовных преступлений, ежегодно около 10 000 происходит самоубийств. Ежегодно более 100 000 украинцев впервые становятся на медицинский учет с тяжелым психическими заболеваниями, вызванными употреблением алкоголя и наркотиков", - сообщил Турчинов.
Он также отметил, что реальных показателей количества людей, которые злоупотребляют алкоголем и наркотиками официальная статистика даже не способна привести.
Как сообщал УНН, Турчинов заявил про миграционное цунами из Украины.