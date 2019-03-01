Ежегодно более 100 тыс. украинцев становятся на учет с тяжелыми психическими заболеваниями - Турчинов

"Ежегодно в Украине происходит около полумиллиона уголовных преступлений, ежегодно около 10 000 происходит самоубийств. Ежегодно более 100 000 украинцев впервые становятся на медицинский учет с тяжелым психическими заболеваниями, вызванными употреблением алкоголя и наркотиков", - сообщил Турчинов.



Он также отметил, что реальных показателей количества людей, которые злоупотребляют алкоголем и наркотиками официальная статистика даже не способна привести.



Как сообщал УНН, Турчинов заявил про миграционное цунами из Украины.