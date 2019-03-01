Щороку понад 100 тис. українців стають на облік з важкими психічними захворюваннями -Турчинов

“Щороку в Україні відбувається біля півмільйона кримінальних злочинів, щороку близько 10 тисяч відбувається самогубств. Щороку понад 100 тисяч українці вперше стають на медичний облік з важким психічними захворюваннями, що викликані вживанням алкоголю та наркотиків ”, - повідомив Турчинов.



Він також наголосив, що реальних показників кількості людей, які зловживають алкоголем та наркотиками офіційна статистика навіть не здатна навести.



Як повідомляв УНН, Турчинов заявив про міграційні цунамі з України.