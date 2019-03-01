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Щороку понад 100 тис. українців стають на облік з важкими психічними захворюваннями -Турчинов

Щороку понад 100 тис. українців стають на облік з важкими психічними захворюваннями -Турчинов

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Кожного року в Україні понад 100 тисяч людей стають на облік з важкими психологічними захворюваннями. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на Всеукраїнському форумі сім’ї в Києві, передає УНН.

“Щороку в Україні відбувається біля півмільйона кримінальних злочинів, щороку близько 10 тисяч відбувається самогубств. Щороку понад 100 тисяч українці вперше стають на медичний облік з важким психічними захворюваннями, що викликані вживанням алкоголю та наркотиків ”, - повідомив Турчинов.

Він також наголосив, що реальних показників кількості людей, які зловживають алкоголем та наркотиками офіційна статистика навіть не здатна навести.

Як повідомляв УНН, Турчинов заявив про міграційні цунамі з України.

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