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Чтобы не попасть на передовую, оккупанты пытались сдать на металлолом комплектующие ПВО - ГУР

Киев • УНН

 • 180587 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Донецкой области оккупанты пытались сдать на металлолом комплектующие к комплексу ПВО. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Детали

Как указано, чтобы не попасть на передовые позиции, командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной. Захватчики сняли с боевых машин “Тор-М2У” блоки управления и решили продать их в пункте приемки драгоценных металлов.

Тем не менее, оккупантов подвела жадность. В пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемницей, которая сообщила о “бизнесменах” в так называемое “МГБ ДНР”. Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупанты-“бизнесмены” продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой, указали в ГУР.

Напомним

Рашист рассказал матери о невозможности уволиться из армии и вернуться домой. Говорит, что в наступление идти некому, а оккупантскую армию называет "бутафорской".

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