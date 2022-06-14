Щоб не потрапити на передову, окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі ППО - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На Донеччині окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до комплексу ППО. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.
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Як вказано, щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Загарбники познімали з бойових машин “Тор-М2У” блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів.
Проте, окупантів підвела жадібність. У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка повідомила про “бізнесменів” у так зване “МДБ ДНР”. Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти - “бізнесмени” продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій, вказали у ГУР.
Нагадаємо
Рашист розповів матері про неможливість звільнитися з армії та повернутися додому. Каже, що в наступ йти нікому, а окупантську армію називає "бутафорською".