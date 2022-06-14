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Щоб не потрапити на передову, окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі ППО - ГУР

Щоб не потрапити на передову, окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі ППО - ГУР

Київ • УНН

 • 180589 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. На Донеччині окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до комплексу ППО. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

Деталі

Як вказано, щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Загарбники познімали з бойових машин “Тор-М2У” блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів.

Проте, окупантів підвела жадібність. У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка повідомила про “бізнесменів” у так зване “МДБ ДНР”. Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти - “бізнесмени” продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій, вказали у ГУР.

Нагадаємо

Рашист розповів матері про неможливість звільнитися з армії та повернутися додому. Каже, що в наступ йти нікому, а окупантську армію називає "бутафорською".

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