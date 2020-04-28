Еще семь человек выздоровели от коронавируса в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 апреля. УНН. За минувшие сутки зафиксировали еще 7 случаев выздоровлений от коронавируса в Кировоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА, передает корреспондент УНН.
Речь идет о жителях Кропивницкого. Среди них — 8-летний мальчик и трое медработников: 53-летняя медсестра Центральной городской больницы, 27-летняя врач онкоцентра, 52-летняя сестра-хозяйка Центральной городской больницы.
Продолжается обследование людей с подозрением на COVID-19. Непосредственно вчера специалисты лабцентра провели 82 ПЦР-тестирования. Из них 19 были положительными. Новые случаи выявлены среди: 15 жителей Кропивницкого. Заболели и 3 жителей Кропивницкого района: 61-летний мужчина из с. Бережинка, 41-летняя женщина из с. Подгайцы, 32-летняя женщина из с. Аджамка, 54-летний мужчина из г. Знаменка.
В числе новых случаев — 2 медсестры из Центральной городской больницы в Кропивницком.
Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 — летальные.