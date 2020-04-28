Еще семь человек выздоровели от коронавируса в Кировоградской области

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 802 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 5918 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 12095 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 51096 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 93196 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104104 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129994 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130005 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Актуальное
Еще семь человек выздоровели от коронавируса в Кировоградской области

Еще семь человек выздоровели от коронавируса в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 10475 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 апреля. УНН. За минувшие сутки зафиксировали еще 7 случаев выздоровлений от коронавируса в Кировоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА, передает корреспондент УНН.

Речь идет о жителях Кропивницкого. Среди них — 8-летний мальчик и трое медработников: 53-летняя медсестра Центральной городской больницы, 27-летняя врач онкоцентра, 52-летняя сестра-хозяйка Центральной городской больницы.

Продолжается обследование людей с подозрением на COVID-19. Непосредственно вчера специалисты лабцентра провели 82 ПЦР-тестирования. Из них 19 были положительными. Новые случаи выявлены среди: 15 жителей Кропивницкого. Заболели и 3 жителей Кропивницкого района: 61-летний мужчина из с. Бережинка, 41-летняя женщина из с. Подгайцы, 32-летняя женщина из с. Аджамка, 54-летний мужчина из г. Знаменка.

В числе новых случаев — 2 медсестры из Центральной городской больницы в Кропивницком.

Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 — летальные.

Украинские Национальные Новости

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