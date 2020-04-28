Ще семеро людей одужали від коронавірусу на Кіровоградщині

Йдеться про жителів Кропивницького. Серед них — 8-річний хлопчик і троє медпрацівників: 53-річна медсестра Центральної міської лікарні, 27-річна лікарка онкоцентру, 52-річна сестра-господарка Центральної міської лікарні.

Продовжується обстеження людей з підозрою на COVID-19. Безпосередньо вчора фахівці лабцентру провели 82 ПЛР-тестувань. Із них 19 були позитивними. Нові випадки виявлені серед: 15 жителів Кропивницького. Захворіли і 3 жителів Кропивницького району: 61-річний чоловік із с. Бережинка, 41-річна жінка з с. Підгайці, 32-річна жінка з с. Аджамка, 54-річний чоловік з м. Знам’янка.

Серед числа нових випадків — 2 медсестри з Центральної міської лікарні в Кропивницькому.

Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовано 9410 випадків COVID-19, з них 239 — летальні.