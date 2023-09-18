Еще плюс 620: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 272 940 человек, 4623 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 272 940 (+620) человек,
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- танков - 4623 (+3) ед,
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- боевых бронированных машин - 8834 (+6) ед,
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- артиллерийских систем – 6027 (+24) ед,
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- РСЗО – 776 (+0) ед,
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- средства ПВО - 525 (+2) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4769 (+27),
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- крылатые ракеты - 1462 (+7),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8571 (+34) ед,
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- специальная техника - 901 (+5).
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Добавим
По данным Генштаба, на Херсонском направлении украинские воины наносят поражения по тылам противника.