Ще плюс 620: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 272 940 осіб, 4623 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 272 940 (+620) осіб,
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- танків ‒ 4623 (+3) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8834 (+6) од,
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- артилерійських систем – 6027 (+24) од,
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- РСЗВ – 776 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 525 (+2) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4769 (+27),
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- крилаті ракети ‒ 1462 (+7),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8571 (+34) од,
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- спеціальна техніка ‒ 901 (+5).
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Додамо
За даними Генштабу, на Херсонському напрямку українські воїни наносять ураження по тилах противника.