Еще одного столичного милиционера задержали за разбой

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67608 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108637 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166556 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122188 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120004 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114338 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105444 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107327 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103780 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157538 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще одного столичного милиционера задержали за разбой

Еще одного столичного милиционера задержали за разбой

Киев  •  УНН

 • 11955 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Следователи столичной прокуратуры разоблачили разоблачили еще одного киевского милиционера, который непосредственно участвовал в нескольких разбойных нападениях, совершенных за денежное вознаграждение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Следователями столичной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства в отношении преступной группировки, в состав которого входили действующие работники киевской полиции и гражданские лица, разоблачены еще одного фигуранта - 23-летнего инспектора оперативного подразделения столичного главка полиции, непосредственно участвовал в нескольких разбойных нападениях, совершенных за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Установлено, что в течение июня-июля прошлого года задержаный сотрудник полиции совместно с другими участниками группы, действуя по просьбе 50-летней жительницы Киевской области, несколько раз совершали силовые нападения на ее бывшего мужа. Во время указанных нападений злоумышленники наносили потерпевшему многочисленные телесные повреждения, в том числе и применением спецсредств, что у использовании полицейских, а именно резиновых дубинок и слезоточивого газа.

За такую ​​"услугу" женщина заплатила нападающим 3000 долларов США.

По результатам расследования 23-летнему инспектору оперативного подразделения столичного главка полиции сообщено о подозрении по ч.2 ст.187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сейчас следствием устанавливается роль и степень вины каждого из участников преступной группировки, а также их возможная причастность к совершению других преступлений.

Напомним, в начале марта текущего года преступная группа, в состав которой входили действующие полицейские и несколько гражданских лиц, была раскрыта правоохранителями.

Сейчас следствием установлено около 10 эпизодов преступной деятельности этой группы, среди которых разбойные нападения, совершенные на территории Киевской и Хмельницкой областей, а также мошенническое завладение недвижимостью в столице.

Украинские Национальные Новости

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