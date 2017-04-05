Еще одного столичного милиционера задержали за разбой

"Следователями столичной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства в отношении преступной группировки, в состав которого входили действующие работники киевской полиции и гражданские лица, разоблачены еще одного фигуранта - 23-летнего инспектора оперативного подразделения столичного главка полиции, непосредственно участвовал в нескольких разбойных нападениях, совершенных за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Установлено, что в течение июня-июля прошлого года задержаный сотрудник полиции совместно с другими участниками группы, действуя по просьбе 50-летней жительницы Киевской области, несколько раз совершали силовые нападения на ее бывшего мужа. Во время указанных нападений злоумышленники наносили потерпевшему многочисленные телесные повреждения, в том числе и применением спецсредств, что у использовании полицейских, а именно резиновых дубинок и слезоточивого газа.

За такую ​​"услугу" женщина заплатила нападающим 3000 долларов США.

По результатам расследования 23-летнему инспектору оперативного подразделения столичного главка полиции сообщено о подозрении по ч.2 ст.187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сейчас следствием устанавливается роль и степень вины каждого из участников преступной группировки, а также их возможная причастность к совершению других преступлений.

Напомним, в начале марта текущего года преступная группа, в состав которой входили действующие полицейские и несколько гражданских лиц, была раскрыта правоохранителями.

Сейчас следствием установлено около 10 эпизодов преступной деятельности этой группы, среди которых разбойные нападения, совершенные на территории Киевской и Хмельницкой областей, а также мошенническое завладение недвижимостью в столице.