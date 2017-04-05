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Ще одного столичного правоохоронця затримали за розбої

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Слідчі столичної прокуратури викрили ще одного київського правоохоронця, який безпосередньо брав участь у кількох розбійних нападах, вчинених за грошову винагороду. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

“Слідчими столичної прокуратури в межах розслідування кримінального провадження щодо злочинного угрупування, у склад якого входили діючі працівники київської поліції та цивільні особи, викрито ще одного фігуранта — 23-річного інспектора оперативного підрозділу столичного главку поліції, який безпосередньо брав участь у кількох розбійних нападах, вчинених за грошову винагороду”, — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що упродовж червня-липня минулого року затриманий співробітник поліції спільно з іншими учасниками групи, діючи на прохання 50-річної мешканки Київщини, декілька разів вчиняли силові напади на її колишнього чоловіка. Під час вказаних нападів зловмисники наносили потерпілому численні тілесні ушкодження, у тому числі і застосуванням спецзасобів, що є у використанні поліцейських, а саме гумових кийків та сльозогінного газу.

За таку “послугу” жінка заплатила нападникам 3 тисячі доларів США.

За результатами розслідування 23-річному інспектору оперативного підрозділу столичного главку поліції повідомлено про підозру за ч.2 ст.187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Наразі слідством встановлюється роль і ступінь вини кожного з учасників злочинного угрупування, а також їх можлива причетність до вчинення інших злочинів.

Нагадаємо, на початку березня поточного року злочинну групу, до складу якої входили діючі поліцейські та декілька цивільних осіб, було викрито правоохоронцями.

Наразі слідством встановлено близько 10 епізодів злочинної діяльності цієї групи, серед яких розбійні напади, вчинені на території Київської та Хмельницької областей, а також шахрайське заволодіння нерухомістю у столиці.

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