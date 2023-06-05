СБУ обезвредила на Полтавщине банду криминального авторитета по прозвищу "Москва"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Бандиты «ставили на счетчик» представителей бизнеса в Кременчуге, угрожали им убийствами, разграбляли имущество. Координировал группировку криминальный авторитет по прозвищу «Москва», пишет УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
В результате спецоперации в Кременчуге Полтавской области нейтрализована банда, которая терроризировала местных жителей и «выбивала» несуществующие долги с предпринимателей.
Злоумышленники отличались особой жестокостью и в случае отказа платить им деньги – угрожали убийством владельцам бизнеса и их семьям. Также фигуранты разграбляли имущество потерпевших. Установлено, что деятельность преступной группировки координировал известный в регионе криминальный авторитет по прозвищу «Москва».
Ранее он уже привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений и был «смотрящим» в колонии, где отбывал наказание. С «согласия» уголовника участники его банды «ставили на счетчик» представителей легального бизнеса в городе для получения несуществующих долгов.
Таким образом они расшатывали внутреннюю обстановку в регионе и каждый раз пытались усилить свое влияние на криминогенную ситуацию. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства несуществующего долга в 30 тыс. долл. с местного предпринимателя.
Пытаясь «выбить» деньги, они оказывали постоянное психологическое давление на мужчину и его семью и угрожали им физической расправой. В конце концов, они силой отобрали автомобиль жены потерпевшего в качестве «уплаты за долг». В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали двух активных участников группировки.
В ходе обысков по адресам фактического проживания фигурантов обнаружено:
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- крупную сумму наличных, полученную от потерпевшего;
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- 3 автомобиля, в том числе угнанный у жены потерпевшего предпринимателя;
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- записи черной бухгалтерии и долговые расписки;
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- оружие.
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Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки, прежде всего его координатора. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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