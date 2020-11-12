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СБУ задержала "смотрящего" за Харьковской областью

СБУ задержала "смотрящего" за Харьковской областью

Киев  •  УНН

 • 16245 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Сумах задержали криминального авторитета, которого называли "смотрящим" за Харьковской областью, преступник почти 4 года скрывался от правосудия. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

"Во время масштабной спецоперации Служба безопасности Украины задержала известного криминального авторитета, который находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оперативники установили местонахождение злоумышленника, который в криминальных кругах считается "смотрящим" за Харьковской областью. По данным следствия, фигурант причастен к совершению ряда преступлений, в том числе незаконного обращения с оружием, а также сопротивления и угрозам правоохранителям. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту его временного проживания в Сумах, где он скрывался от правосудия с 2017 года.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется возможная причастность фигуранта к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

"Спецоперация проводилась сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области совместно с Управлением стратегических расследований в Харьковской области ДСР Национальной полиции и Главного управления Национальной полиции в Харьковской области", - подытожили в СБУ.

Напомним, что в начале ноября в Киевской области задержали известного криминального авторитета по прозвищу "Магало".

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