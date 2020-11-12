СБУ затримала "смотрящого" за Харківщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Сумах затримали кримінального авторитета, якого називали "смотрящим" за Харківською областю, злочинець майже 4 роки переховувався від правосуддя. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає УНН.
“Під час масштабної спецоперації Служба безпеки України затримала відомого кримінального авторитета, який знаходився у всеукраїнському розшуку за вчинення тяжких злочинів”, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що оперативники встановили місцезнаходження зловмисника, який у кримінальних колах вважається "смотрящим" за Харківською областю. За даними слідства, фігурант причетний до вчинення низки злочинів, у тому числі незаконного поводження зі зброєю, а також опору і погрозам правоохоронцям. За скоєне йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем його тимчасового проживання у Сумах, де він переховувався від правосуддя з 2017 року.
Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряється можлива причетність фігуранта до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.
“Спецоперація проводилась співробітниками Управління Служби безпеки України у Харківській області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань у Харківській області ДСР Національної поліції та Головного управління Національної поліції в Харківській області”, - підсумували в СБУ.
Нагадаємо, що напочатку листопада в Київській області затримали відомого кримінального авторитета на прізвисько “Магало”.