СБУ задержала экс-чиновника МВД Грузии

"Он с 2012 года находится в розыске за совершение преступлений насильственного направления, предусмотренных статьями 24, 138 и 144 Уголовного кодекса Грузии", - отметили в СБУ.

Так, по данным Интерпола в период с 2002 года задержанный, находясь на руководящих должностях в МВД Грузии в составе организованной преступной группы сотрудников Министерства, применял пытки, физическое и сексуальное издевательство над лицами задержанными и осужденными за совершение преступлений.

У задержанного изъято два поддельных паспорта гражданина Украины и гражданина Латвии и Белиза, оформленные на разные фамилии, но с его фотографией, а также фальшивое удостоверение моряка, которыми он пользовался для пересечения государственной границы Украины и других государств.

Согласно постановлению Галицкого районного суда Ивано-Франковской области гражданину Грузии избрана мера пресечения в виде ареста сроком 40 суток.

Как писал УНН, сегодня прокуратура Грузии заявила о начале процедуры экстрадиции в отношении задержанного 1 ноября в Украине бывшего начальника военной полиции Минобороны Грузии Мегиса Кардави