СБУ затримала екс-посадовця МВС Грузії

"Він з 2012 року перебуває у розшуку за вчинення злочинів насильницького спрямування, передбачених статтями 24, 138 та 144 Кримінального кодексу Грузії", - зазначили в СБУ.

Так, за даними Інтерполу у період з 2002 року затриманий, перебуваючи на керівних посадах в МВС Грузії у складі організованої злочинної групи співробітників Міністерства, застосовував катування, фізичне та сексуальне знущання над особами затриманими та засудженими за скоєння злочинів.

У затриманого вилучено два підробленні паспорти громадянина України, по одному ‒ громадянина Латвії та Беліза, оформлені на різні прізвища, але з його фотографією, а також фальшиве посвідчення моряка, якими він користувався для перетину державного кордону України та інших держав.

Згідно з постановою Галицького районного суду Івано-Франківської області громадянину Грузії обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном 40 діб та розпочато процедуру його екстрадиції на батьківщину.

Як писав УНН, сьогодні прокуратура Грузії заявила про початок процедури екстрадиції щодо затриманого 1 листопада в Україні колишнього начальника військової поліції Міноборони Грузії Мегіса Кардави