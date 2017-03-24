СБУ предотвратила в прошлом году более 30 терактов - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в течение прошлого года более 30 терактов. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю 25-летия СБУ, передает корреспондент УНН.
"Только за прошлый год СБУ предупредила более 30 террористических атак, задержала 56 террористических и диверсионно-разведывательных групп, разоблачила 15 попыток заложить взрывные устройства", - подчеркнул он.
По словам Президента, сотрудники СБУ поймали 46 человек, причастных к деятельности международных террористических и экстремистских организаций, из которых 15 находились в международном розыске Интерпола.
Напомним, с начала российской агрессии погиб 21 воин Службы безопасности Украины, еще больше ста получили ранения.