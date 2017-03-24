СБУ запобігла торік понад 30 терактам — П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України запобігли протягом минулого року понад 30 терактам. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час заходів з нагоди 25-річчя СБУ, передає кореспондент УНН.
“Лише за минулий рік СБУ попередила понад 30 терористичних атак, затримала 56 терористичних і диверсійно-розвідувальних груп, викрила 15 спроб закласти вибухові пристрої”, — наголосив він.
За словами Президента, співробітники СБУ зловили 46 осіб, причетних до діяльності міжнародних терористичних та екстремістських організацій, з яких 15 перебували у міжнародному розшуку Інтерполу.
Нагадаємо, з початку російської агресії загинув 21 воїн Служби безпеки України, ще більше сто отримали поранення.