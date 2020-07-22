СБУ запретила въезд в Украину 7036 иностранцам: из них более половины - россияне
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Служба безопасности Украины с 2014 года запретила въезд в Украину 7036 иностранным гражданам, из которых более половины являются гражданами РФ. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
"С марта 2014 года (по состоянию на 20.07.2020) Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину относительно 7036 иностранцев, из которых 3643 лица - граждане РФ", - сообщили в пресс-службе.
В СБУ отметили, что в соответствии с ч.3 ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" решение о запрете въезда в Украину принимается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере миграции, Службой безопасности или органом охраны государственной границы.
Как сообщал УНН, по состоянию на начало июля Служба безопасности Украины за пол года запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций.
Также сообщалось, что СБУ осуществляет экстрадиционную проверку 37 иностранных боевиков-террористов. Все они находились в международном розыске по линии Интерпола и были задержаны на территории Украины.