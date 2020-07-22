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СБУ заборонила в’їзд в Україну 7036 іноземцям: з них більше половини – росіяни

СБУ заборонила в’їзд в Україну 7036 іноземцям: з них більше половини – росіяни

Київ • УНН

 • 20020 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Служба безпеки України з 2014 року заборонила в’їзд в Україну 7036 іноземним громадянам, з яких більше половини є громадянами РФ. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в пресслужбі СБУ.

“З березня 2014 року (станом на 20.07.2020) Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну стосовно 7036 іноземців, з яких 3643 особи — громадяни РФ”, — повідомили в пресслужбі.

У СБУ зауважили, що відповідно до ч.3 ст.13 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” рішення про заборону в’їзду в Україну приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, Службою безпеки або органом охорони державного кордону.

Як повідомляв УНН, станом на початок липня Служба безпеки України за пів року заборонила в’їзд в Україну 128 прихильникам міжнародних терористичних організацій.

Також повідомлялось, що СБУ здійснює екстрадиційну перевірку 37 іноземних бойовиків-терористів. Всі вони перебували у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу і були затримані на території України.

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