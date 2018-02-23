СБУ устанавливает, каким образом Шепелев пересек украинскую границу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины устанавливают, каким образом народный депутат Украины Александр Шепелев пересек украинскую границу. Об этом сегодня на брифинге в Киеве в ответ на вопрос журналистов сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.
"Порядок пересечения Шепелевым государственной границы сейчас является предметом изучения", - сказал В.Кононенко.
Также он опроверг заявления Шепелева о том, что он якобы направлял письма руководителям правоохранительных огранов, в которых заявил о сотрудничестве.
"Я писем никаких от него не видел", - отметил В.Кононенко.
Напомним, 8 февраля экс-нардепа А.Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, в отношении него Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).
10 февраля Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.
Также Шепелева, по данным ГПУ, подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.