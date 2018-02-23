СБУ устанавливает, каким образом Шепелев пересек украинскую границу

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62330 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75767 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78500 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107057 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100307 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104520 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111503 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117080 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122784 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134295 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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СБУ устанавливает, каким образом Шепелев пересек украинскую границу

СБУ устанавливает, каким образом Шепелев пересек украинскую границу

Киев  •  УНН

 • 15096 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины устанавливают, каким образом народный депутат Украины Александр Шепелев пересек украинскую границу. Об этом сегодня на брифинге в Киеве в ответ на вопрос журналистов сообщил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.

"Порядок пересечения Шепелевым государственной границы сейчас является предметом изучения", - сказал В.Кононенко.

Также он опроверг заявления Шепелева о том, что он якобы направлял письма руководителям правоохранительных огранов, в которых заявил о сотрудничестве.

"Я писем никаких от него не видел", - отметил В.Кононенко.

Напомним, 8 февраля экс-нардепа А.Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, в отношении него Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

10 февраля Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

Также Шепелева, по данным ГПУ, подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.

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