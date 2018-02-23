СБУ встановлює, яким чином Шепелєв перетнув український кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України встановлюють, яким чином народний депутат України Олександр Шепелєв перетнув український кордон. Про це сьогодні на брифінгу в Києві у відповідь на запитання журналістів повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.
“Порядок перетину Шепелєвим державного кордону зараз є предметом вивчення”, — сказав В.Кононенко.
Також він спростував заяви Шепелєва про те, що він начебто надсилав листи керівникам правоохоронних органів, в яких заявив про співробітництво.
“Я листів ніяких від нього не бачив”, — зазначив В.Кононенко.
Нагадаємо, 8 лютого екс-нардепа О.Шепелєва затримали співробітники СБУ. За даними ГПУ, щодо нього Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зрада).
10 лютого Печерський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату України Олександру Шепелєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.
Також Шепелєва, за даними ГПУ, підозрюють в організації замаху на вбивство екс-власника “Родовід банку” Сергія Дядечко у 2012 році, а також в організації убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році.