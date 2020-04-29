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СБУ выявила масштабное производство некачественных антисептиков для нужд ВСУ

СБУ выявила масштабное производство некачественных антисептиков для нужд ВСУ

Киев  •  УНН

 • 12675 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Служба безопасности Украины в Киевской области обнаружила масштабное подпольное производство некачественных дезинфицирующих средств, в частности, для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Военная контрразведка СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора обнаружила в Киевской области масштабное изготовление и реализацию некачественных и опасных для здоровья антисептических средств, в том числе для нужд ВСУ”, — говорится в сообщении.

Установлено, что частный предприниматель организовал на территории Киевской области незаконное изготовление антисептических средств. Часть из них он реализовывал через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВСУ и государственному предприятию Минобороны. Правоохранители зафиксировали, что производство происходило с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества.

“По месту производства фальсификата сотрудники спецслужбы обнаружили оборудование для изготовления и розлива фальсифицированного антисептического раствора, более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин. Также найдено наклейки, пластиковые емкости, две печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения”, — сообщили в СБУ.

Сейчас в рамках уголовного производства по ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжаются экспертизы контрафактного продукта, устанавливается источник происхождения подакцизного товара и весь круг лиц, причастных к сделке.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила масштабное производство контрафактных антисептических препаратов сомнительного качества в Херсонской области.

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