СБУ выявила масштабное производство некачественных антисептиков для нужд ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Служба безопасности Украины в Киевской области обнаружила масштабное подпольное производство некачественных дезинфицирующих средств, в частности, для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“Военная контрразведка СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора обнаружила в Киевской области масштабное изготовление и реализацию некачественных и опасных для здоровья антисептических средств, в том числе для нужд ВСУ”, — говорится в сообщении.
Установлено, что частный предприниматель организовал на территории Киевской области незаконное изготовление антисептических средств. Часть из них он реализовывал через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВСУ и государственному предприятию Минобороны. Правоохранители зафиксировали, что производство происходило с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества.
“По месту производства фальсификата сотрудники спецслужбы обнаружили оборудование для изготовления и розлива фальсифицированного антисептического раствора, более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин. Также найдено наклейки, пластиковые емкости, две печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения”, — сообщили в СБУ.
Сейчас в рамках уголовного производства по ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжаются экспертизы контрафактного продукта, устанавливается источник происхождения подакцизного товара и весь круг лиц, причастных к сделке.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила масштабное производство контрафактных антисептических препаратов сомнительного качества в Херсонской области.