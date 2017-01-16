СБУ обнаружила тайник с взрывчаткой в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Служба безопасности Украины обнаружила тайник с военными средствами поражения в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Из тайника, который был обустроен между н.п. Ивановка и Тимофеевка в Донецкой области, правоохранители изъяли две противопехотные мины МОН-50, два самодельных взрывных устройства, шесть шашек тротила, три гранаты Ф-1, огнепроводные шнуры, детонаторы и более двух тысяч патронов калибра 5,45 мм.
Сотрудники СБУ передали материалы в полицию для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.