СБУ виявила схрон з вибухівкою у районі АТО

Зі схрону, що був облаштований між н.п. Іванівка і Тимофіївка на Донеччині, правоохоронці вилучили дві протипіхотні міни МОН-50, два саморобні вибухові пристрої, шість шашок тротилу, три гранати Ф-1, вогнепровідні шнури, детонатори та понад дві тисячі набоїв калібру 5,45 мм.

Співробітники СБУ передали матеріали до поліції для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.