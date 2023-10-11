СБУ разоблачила наводчиков удара по кафе в селе Гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила в среду, что разоблачила предателей, которые навели российский ракетный комплекс «Искандер» на село Гроза в Харьковской области 5 октября, передает УНН.
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"Служба безопасности «по горячим следам» установила личности двух предателей, которые скорректировали российский ракетный удар по кафе в селе Гроза в Харьковской области 5 октября. Злоумышленниками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону рашистов", - сообщили в СБУ.
Детали
Как сообщили в СБУ, за это фигуранты получили «должности» в рядах оккупационного «управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области». Там один из них был назначен «водителем конвойной группы», другой – «инспектором дорожно-патрульной службы».
Однако накануне освобождения региона оба предателя вместе с семьями бежали в россию, где продолжили работать в пользу страны-агрессора, указали в спецслужбе. По указаниям российских окупантов, как отмечается, они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории. "Под видом дружеских разговоров и переписок в мессенджере предатели выспрашивали у людей сведения о дислокации Сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона", - сообщили в спецслужбе.
"С начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители - их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию. Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам", - отметили в СБУ.
Полученные сведения, по данным СБУ, рашисты использовали для прицельного удара по украинскому селу с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер М».
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности составили обоим фигурантам подозрения по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Кроме того, преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.
Напомним
В результате воздушной атаки россии в селе Гроза погибли 53 мирных жителя, среди них – малолетний ребенок.