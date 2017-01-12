СБУ разоблачила многомиллионные убытки на государственном угольном предприятии в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили многомиллионные убытки, причиненные должностными лицами одного из государственных угольных предприятий области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Во время проверки оперативники Службы безопасности Украины совместно со специалистами Государственной аудиторской службы выявили злоупотребления чиновниками при закупке продукции и оборудования для нужд предприятия. Сотрудники спецслужбы установили, что должностные лица приобрели у предпринимателей некондиционную горную массу, хотя по договору предусматривалась поставка качественного угля. Они также закупили бывшее в употреблении горно-шахтное оборудование под видом нового.
По предварительным оценкам, сумма причиненного государству ущерба составляет более 22 млн гривен.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.