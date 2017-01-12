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СБУ разоблачила многомиллионные убытки на государственном угольном предприятии в Донецкой области

СБУ разоблачила многомиллионные убытки на государственном угольном предприятии в Донецкой области

Киев • УНН

 • 6425 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили многомиллионные убытки, причиненные должностными лицами одного из государственных угольных предприятий области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Во время проверки оперативники Службы безопасности Украины совместно со специалистами Государственной аудиторской службы выявили злоупотребления чиновниками при закупке продукции и оборудования для нужд предприятия. Сотрудники спецслужбы установили, что должностные лица приобрели у предпринимателей некондиционную горную массу, хотя по договору предусматривалась поставка качественного угля. Они также закупили бывшее в употреблении горно-шахтное оборудование под видом нового.

По предварительным оценкам, сумма причиненного государству ущерба составляет более 22 млн гривен.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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