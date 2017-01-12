СБУ викрила багатомільйонні збитки на державному вугільному підприємстві Донеччини

Під час перевірки оперативники СБ України спільно з фахівцями Державної аудиторської служби виявили зловживання чиновниками при закупівлі продукції та обладнання для потреб підприємства. Співробітники спецслужби встановили, що посадовці придбали у підприємців некондиційну гірничу масу, хоча за договором передбачалася поставка якісного вугілля. Посадовці також закупили вживане гірничошахтне обладнання під виглядом нового.

За попередніми оцінками, сума завданих державі збитків становить понад двадцять два мільйони гривень.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.