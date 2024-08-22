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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ: в Донецкой области задержали информаторку рф, которая помогала врагу прорваться в Нью-Йорк

СБУ: в Донецкой области задержали информаторку рф, которая помогала врагу прорваться в Нью-Йорк

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 07:43  •  9314 просмотра

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СБУ задержала женщину, которая передавала врагу данные о позициях ВСУ в Донецкой области. Информатор пыталась определить координаты штабов и маршруты движения украинских войск.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании информаторки рф, которая помогала рашистам прорваться в Нью-Йорк в Донецкой области, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности задержала еще одну информаторку российской разведки, которая "сливала" рашистам локации Сил обороны в Донецкой области. В зоне особого внимания врага были боевые позиции тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить поселок Нью-Йорк", - сообщили в СБУ в соцсетях.

По данным спецслужбы, также фигурантка пыталась определить координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения украинских войск, которые обороняют населенный пункт.

"Разведданные нужны были агрессору для подготовки новых наступательных операций, направленных на захват поселка, где сейчас идут тяжелые бои", - сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ, как указано, задержали российскую информаторку во время контрдиверсионных мероприятий на передовой, когда она пыталась эвакуироваться из поселка в прифронтовой район.

Связь с разведкой рф женщина, по данным СБУ, дистанционно поддерживала через мать своего мужа, которая проживает в россии и находится в поле зрения спецслужбы страны-агрессора. Она, как отметили в спецслужбе, надиктовывала собранные данные в голосовых сообщениях и отправляла "связной" в россию.

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ) УКУ. Сейчас женщина находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ затримала інформатора рф, який шпигував за HIMARS на Покровському напрямку15 августа 2024, 08:43 • 25802 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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