СБУ сообщила о подозрении еще 8 коллаборационистам: среди них "министр транспорта" в Крыму и гауляйтер Северодонецка

Детали

Одним из злоумышленников является новоназначенный «министр транспорта Республики Крым», возглавивший псевдоучреждение в апреле этого года по протекции предателя Аксенова.

По указаниям из москвы, коллаборант обеспечивает логистику переброски российских войск с территории полуострова на южный фронт.

На Луганщине за добровольное сотрудничество с врагом также будут судить гауляйтера Северодонецка.

Установлено, что во времена Януковича фигурант был мэром Брянки и оставался на временно оккупированной территории. С 2014 года он возглавлял оккупационную администрацию Брянки. После полномасштабного вторжения рф согласился на новое назначение.

Также СБУ разоблачила бывшего чиновника расформированной милиции, который после освобождения в ноябре 2014 года присоединился к террористической группировке «лнр».

В марте 2022 года он возглавил «отдел полиции» в оккупированном Новоайдаре, где занимается подавлением движения сопротивления и насаждением кремлевского режима.

Еще одной вражеской пособницей оказалась жительница временно оккупированного Троицкого Луганской области.

Во время захвата поселка она добровольно согласилась возглавить «управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения» в составе местной оккупационной администрации рф.

На этой «должности» она формирует смету «бюджетных» расходов для материально-технического обеспечения оккупантов.

В Херсонской области были разоблачены трое жителей областного центра, которые в период оккупации города заняли руководящие «должности» в созданной захватчиками «избирательной комиссии».

Они организовывали проведение фейкового плебисцита по присоединению региона к рф.

Для этого коллаборационисты открыли «избирательные участки» в нескольких местных школах и больницах. Далее они «накручивали» голоса в пользу страны-агрессора.

Во время освобождения Херсона коллаборационисты сбежали на временно захваченную часть региона и в настоящее время скрываются от правосудия.

Дополнение

Следователи СБУ заочно сообщили всем фигурантам о подозрениях по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против Украины.