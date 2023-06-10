СБУ сообщила о подозрении еще 8 коллаборационистам: среди них "министр транспорта" в Крыму и гауляйтер Северодонецка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще 8 «должностных лиц» оккупационных администраций рф во временно захваченных регионах Украины, сообщает УНН со ссылкой на Telegram СБУ.
Детали
Одним из злоумышленников является новоназначенный «министр транспорта Республики Крым», возглавивший псевдоучреждение в апреле этого года по протекции предателя Аксенова.
По указаниям из москвы, коллаборант обеспечивает логистику переброски российских войск с территории полуострова на южный фронт.
На Луганщине за добровольное сотрудничество с врагом также будут судить гауляйтера Северодонецка.
Установлено, что во времена Януковича фигурант был мэром Брянки и оставался на временно оккупированной территории. С 2014 года он возглавлял оккупационную администрацию Брянки. После полномасштабного вторжения рф согласился на новое назначение.
Также СБУ разоблачила бывшего чиновника расформированной милиции, который после освобождения в ноябре 2014 года присоединился к террористической группировке «лнр».
В марте 2022 года он возглавил «отдел полиции» в оккупированном Новоайдаре, где занимается подавлением движения сопротивления и насаждением кремлевского режима.
Еще одной вражеской пособницей оказалась жительница временно оккупированного Троицкого Луганской области.
Во время захвата поселка она добровольно согласилась возглавить «управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения» в составе местной оккупационной администрации рф.
На этой «должности» она формирует смету «бюджетных» расходов для материально-технического обеспечения оккупантов.
В Херсонской области были разоблачены трое жителей областного центра, которые в период оккупации города заняли руководящие «должности» в созданной захватчиками «избирательной комиссии».
Они организовывали проведение фейкового плебисцита по присоединению региона к рф.
Для этого коллаборационисты открыли «избирательные участки» в нескольких местных школах и больницах. Далее они «накручивали» голоса в пользу страны-агрессора.
Во время освобождения Херсона коллаборационисты сбежали на временно захваченную часть региона и в настоящее время скрываются от правосудия.
Дополнение
Следователи СБУ заочно сообщили всем фигурантам о подозрениях по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против Украины.