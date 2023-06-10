СБУ сообщила о подозрении еще 8 коллаборационистам: среди них "министр транспорта" в Крыму и гауляйтер Северодонецка

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 6518 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 47795 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 101278 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 101502 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 241298 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 126718 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 117108 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 354831 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82854 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135214 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 157155 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 113166 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 14406 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 93801 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 58976 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 241315 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 281036 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 354853 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 336379 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 384787 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 60321 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 95111 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 114486 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 158410 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 76347 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

СБУ сообщила о подозрении еще 8 коллаборационистам: среди них "министр транспорта" в Крыму и гауляйтер Северодонецка

Киев • УНН

 • 232022 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще 8 «должностных лиц» оккупационных администраций рф во временно захваченных регионах Украины, сообщает УНН со ссылкой на Telegram СБУ.

СБУ сообщила о подозрении еще 8 коллаборационистам: среди них "министр транспорта" в Крыму и гауляйтер Северодонецка

Детали 

Одним из злоумышленников является новоназначенный «министр транспорта Республики Крым», возглавивший псевдоучреждение в апреле этого года по протекции предателя Аксенова.

По указаниям из москвы, коллаборант обеспечивает логистику переброски российских войск с территории полуострова на южный фронт. 

На Луганщине за добровольное сотрудничество с врагом также будут судить гауляйтера Северодонецка.

Установлено, что во времена Януковича фигурант был мэром Брянки и оставался на временно оккупированной территории. С 2014 года он возглавлял оккупационную администрацию Брянки. После полномасштабного вторжения рф согласился на новое назначение.

Также СБУ разоблачила бывшего чиновника расформированной милиции, который после освобождения в ноябре 2014 года присоединился к террористической группировке «лнр».

В марте 2022 года он возглавил «отдел полиции» в оккупированном Новоайдаре, где занимается подавлением движения сопротивления и насаждением кремлевского режима.

Еще одной вражеской пособницей оказалась жительница временно оккупированного Троицкого Луганской области.

Во время захвата поселка она добровольно согласилась возглавить «управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения» в составе местной оккупационной администрации рф.

На этой «должности» она формирует смету «бюджетных» расходов для материально-технического обеспечения оккупантов. 

В Херсонской области были разоблачены трое жителей областного центра, которые в период оккупации города заняли руководящие «должности» в созданной захватчиками «избирательной комиссии».

Они организовывали проведение фейкового плебисцита по присоединению региона к рф.

Для этого коллаборационисты открыли «избирательные участки» в нескольких местных школах и больницах. Далее они «накручивали» голоса в пользу страны-агрессора.

Во время освобождения Херсона коллаборационисты сбежали на временно захваченную часть региона и в настоящее время скрываются от правосудия.

Дополнение

Следователи СБУ заочно сообщили всем фигурантам о подозрениях по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

По всем разоблаченным фактам продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленников к ответственности за преступления против Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,481.66