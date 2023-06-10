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СБУ повідомила про підозру ще 8 колаборантам: серед них «міністр транспорту» в Криму і гауляйтер Сєвєродонецька

Київ • УНН

 • 232022 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще 8 «посадовців» окупаційних адміністрацій рф у тимчасово захоплених регіонах України, повідомляє УНН з посиланням на Telegram СБУ.

СБУ повідомила про підозру ще 8 колаборантам: серед них «міністр транспорту» в Криму і гауляйтер Сєвєродонецька

Деталі 

Одним із зловмисників є новопризначений «міністр транспорту Республіки Крим», який очолив псевдоустанову у квітні цього року за протекцією зрадника Аксьонова.

За вказівками з москви, колаборант забезпечує логістику перекидання російських військ з території півострову на південний фронт. 

На Луганщині за добровільну співпрацю з ворогом також судитимуть гауляйтера Сєвєродонецька.

Встановлено, що за часів Януковича фігурант був мером Брянки і залишався на тимчасово окупованій території. З 2014 року він очолював окупаційну адміністрацію Брянки. Після повномасштабного вторгнення рф погодився на нове призначення.

Також СБУ викрила колишнього посадовця розформованої міліції, який після звільнення у листопаді 2014 року приєднався до терористичного угруповання «лнр».

У березні 2022 року він очолив «відділ поліції» в окупованому Новоайдарі, де займається придушенням руху опору та насадженням кремлівського режиму.

Ще однією ворожою поплічницею виявилась мешканка тимчасово окупованого Троїцького Луганської області.

Під час захоплення селища вона добровільно погодилась очолити «управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення» у складі місцевої окупаційної адміністрації рф.

На цій «посаді» вона формує кошторис «бюджетних» видатків для матеріально-технічного забезпечення окупантів. 

У Херсонській області було викрито трьох мешканців обласного центру, які у період окупації міста обійняли керівні «посади» у створеній загарбниками «виборчій комісії».

Вони організовували проведення фейкового плебісциту щодо приєднання регіону до рф.

Для цього колаборанти відкрили «виборчі дільниці» у декількох місцевих школах і лікарнях. Далі вони «накручували» голоси на користь країни-агресора.

Під час звільнення Херсона колаборанти втекли на тимчасово захоплену частину регіону і наразі переховуються від правосуддя.

Доповнення

Слідчі СБУ заочно повідомили усім фігурантам про підозри за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти України.

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