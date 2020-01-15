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СБУ: чиновники налоговой способствовали выведению в "тень" более 500 млн грн ежемесячно

СБУ: чиновники налоговой способствовали выведению в "тень" более 500 млн грн ежемесячно

Киев  •  УНН

 • 14122 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 миллионов гривен ежемесячно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.

Для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве, как указали в СБУ, вступили в сговор с владельцами ІТ-предприятия.

Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины. Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты, по данным спецслужбы, создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, через проведение бестоварных операций и замену номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам, добавили в СБУ.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ прекратила деятельность межрегиональной хакерской группировки, участники которой похищали средства со счетов отечественных государственных предприятий.

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