СБУ предупредила вывод из строя двух мостов в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сотрудники СБУ в рамках комплекса мер по защите объектов критической инфраструктуры, предупредили в Николаеве угрозу безопасному функционированию двух мостов, которые являются составными автомагистралей государственного и регионального значения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Установлено, что один из структурных подразделений городского совета объявил торги почти на семь миллионов гривен по закупке услуг по содержанию, обслуживанию и охраны Южнобужского и Ингульского мостов. Победителем аукциона стала местная фирма, которая предложила самое выгодное ценовое предложение. В ходе проведения торгов сотрудники СБ Украины обнаружили, что коммерческая структура не имеет необходимого опыта и ресурсов для предоставления необходимых услуг не соответствует квалификационным требованиям", - говорится в сообщении.
Как отмечается, СБУ сообщила соответствующий орган городского совета о выявленных недостатках, после чего результаты торгов были отменены. Планируется проведение нового аукциона.
Напомним, с сегодняшнего дня и до понедельника из-за сложных погодных условий будет введен режим ограниченного въезда грузовиков в Киев.