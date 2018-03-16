СБУ предупредила вывод из строя двух мостов в Николаеве

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 22761 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 37645 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 42700 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 91274 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 86317 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103076 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110042 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116913 просмотра

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9 марта, 17:47 • 122210 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ предупредила вывод из строя двух мостов в Николаеве

СБУ предупредила вывод из строя двух мостов в Николаеве

Киев  •  УНН

 • 10992 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сотрудники СБУ в рамках комплекса мер по защите объектов критической инфраструктуры, предупредили в Николаеве угрозу безопасному функционированию двух мостов, которые являются составными автомагистралей государственного и регионального значения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Установлено, что один из структурных подразделений городского совета объявил торги почти на семь миллионов гривен по закупке услуг по содержанию, обслуживанию и охраны Южнобужского и Ингульского мостов. Победителем аукциона стала местная фирма, которая предложила самое выгодное ценовое предложение. В ходе проведения торгов сотрудники СБ Украины обнаружили, что коммерческая структура не имеет необходимого опыта и ресурсов для предоставления необходимых услуг не соответствует квалификационным требованиям", - говорится в сообщении.

Как отмечается, СБУ сообщила соответствующий орган городского совета о выявленных недостатках, после чего результаты торгов были отменены. Планируется проведение нового аукциона.

Напомним, с сегодняшнего дня и до понедельника из-за сложных погодных условий будет введен режим ограниченного въезда грузовиков в Киев.

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