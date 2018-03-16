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СБУ попередила виведення з ладу двох мостів у Миколаєві

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Співробітники СБУ, у рамках комплексу заходів із захисту об’єктів критичної транспортної інфраструктури, попередили у Миколаєві загрозу безпечному функціонуванню двох мостів, які є складовими автомагістралей державного і регіонального значення. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Встановлено, що один з структурних підрозділів міської ради оголосив торги на майже сім мільйонів гривень із закупівлі послуг з утримання, обслуговування і охорони Південнобузького та Інгульського мостів. Переможцем аукціону стала місцева фірма, яка запропонувала найвигіднішу цінову пропозицію. У ході проведення торгів співробітники СБ України виявили, що комерційна структура не має необхідного досвіду і ресурсів для надання необхідних послуг та не відповідає кваліфікаційним вимогам”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, СБУ поінформувала відповідний орган міської ради про виявлені недоліки, після чого результати торгів були скасовані. Планується проведення нового аукціону.

Нагадаємо, відсьогодні і до понеділка через складні погодні умови буде введено режим обмеженого в’їзду вантажівок до Києва.

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