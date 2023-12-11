СБУ поймала в Николаеве российского агента, который корректировал авиаудары рф и пытался сбежать на левобережье Херсонщины - СБУ

СБУ задержала в Николаеве одного агента главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как гру), который готовился к "эвакуации" после корректировки воздушных ударов рф по городу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Отмечается, что агент рф разведывал позиции и маршруты движения Сил обороны на Николаевщине. Прежде всего фигурант пытался выявить возможные места дислокации зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны ВСУ на территории региона.

На выполнение этой задачи он получил от российского гру 10 тыс. грн "аванса" на собственную банковскую карточку. Следующие суммы должны были поступать мужчине по мере предоставления им новых координат базирования и перемещения украинских войск.

Разведданные нужны были агрессору для подготовки новых и корректировки повторных ударов по области с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed - говорится в сообщении СБУ.

После выполнения всех вражеских задач оккупанты обещали "эвакуировать" своего соратника на левобережную часть Херсонщины, где проживали его родители.

Впрочем, сотрудники СБУ задержали его на попытке передачи развединформации захватчикам.

Дополнение

По данным следствия, задержанным является местный житель, которого военная разведка рф дистанционно завербовала через его родных. Они проживают на временно оккупированной части Херсонщины и уже длительное время сотрудничают с российской спецслужбой.

По указанию захватчиков родственники передали фигуранту контакт "куратора" из российского гру и "условные фразы", которые предатель использовал для установления агентурной связи с оккупантом.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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