СБУ получила очередные доказательства причастности России к кибератакам против Украины

Так, сообщается, ЧТО специалисты спецслужбы зафиксировали новую целенаправленную атаку на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов Украины. Хакеры использовали новые образцы вредоносного программного обеспечения, функциональные возможности которого предусматривают удаленное администрирование процессов операционной системы и копирование файлов, слежения за действиями пользователей, перехват паролей.



По результатам расследования проведенного специалистами СБУ во взаимодействии с известной антивирусной компанией установлено, что эти компьютерные вирусы являются обновленными версиями бэкдора "Industoyer". Они имеют ряд схожих характерных признаков, в частности используют подобные фрагменты программного кода, процедуры развертывания, использования вычислительных возможностей зараженных систем и тому подобное.



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Кроме того зафиксировано использование отдельных инструментов, принадлежащих этой хакерской группировке, которые были обнаружены в ходе расследования предыдущих кибератак. Ситуационным центром обеспечения кибербезопасности СБ Украины установлены объекты указанной кибератаки, оказана помощь в локализации ее последствий и минимизации киберугроз ИТ-инфраструктурам органов государственной власти.



Как сообщал УНН, председатель СБУ заявил, что в течение последних 5 лет разновидности кибератак на информационные системы Украины эволюционировали.