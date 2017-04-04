СБУ готова помочь в расследовании теракта в Санкт-Петербурге

"Есть версии, но мы их пока не будем комментировать. Все государства, которые имели дело с терроризмом, откликнутся на любые обращения. Если потребуется, мы можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления", – сказал он.

Как сообщал УНН, количество жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга достигло 14 человек.