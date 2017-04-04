СБУ готова помочь в расследовании теракта в Санкт-Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Служба безопасности Украины поможет России в расследовании теракта в Санкт-Петербурге, если это будет необходимо. Такое заявление сделал в эфире "112 Украина" советник главы СБУ Юрий Тандит, передает УНН.
"Есть версии, но мы их пока не будем комментировать. Все государства, которые имели дело с терроризмом, откликнутся на любые обращения. Если потребуется, мы можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления", – сказал он.
Как сообщал УНН, количество жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга достигло 14 человек.