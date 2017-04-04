СБУ готова допомогти в розслідуванні теракту в Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Служба безпеки України допоможе Росії в розслідуванні теракту у Санкт-Петербурзі, якщо це буде необхідно. Таку заяву зробив в ефірі “112 Україна” радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає УНН.
“Є версії, проте ми їх поки що не будемо коментувати. Всі держави, які мали справу з тероризмом, відгукнуться на будь-які звернення. Якщо буде потрібно, ми можемо допомогти, як і інші держави, які вже зробили заяви”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, кількість жертв вибуху в метро Санкт-Петербурга досягла 14 осіб.