Сбой в польской таможенной системе: что происходит на границе в Ягодине

В пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" частично вышла из строя система таможенного оформления Польши. Грузовики не пропускают в Украину, но выезд работает в обычном режиме, сообщила в пятницу Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

По информации польской стороны, в п/п "Дорогуск - Ягодин" частично вышла из строя система таможенного оформления Республики Польша. из-за этого грузовые транспортные средства не подаются смежной стороной на въезд в Украину - говорится в сообщении таможенной служки.

При этом, отмечается, что на выезд из Украины через Ягодин в Дорогуск транспортные средства оформляются в штатном режиме.

О возобновлении пропуска транспортных средств в полном объеме обещают сообщить дополнительно.

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