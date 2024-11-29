Сбой в польской таможенной системе: что происходит на границе в Ягодине
Киев • УНН
В пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" из-за сбоя системы таможенного оформления Польши приостановлен въезд грузовиков в Украину. Выезд из Украины работает в обычном режиме.
В пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" частично вышла из строя система таможенного оформления Польши. Грузовики не пропускают в Украину, но выезд работает в обычном режиме, сообщила в пятницу Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.
По информации польской стороны, в п/п "Дорогуск - Ягодин" частично вышла из строя система таможенного оформления Республики Польша. из-за этого грузовые транспортные средства не подаются смежной стороной на въезд в Украину
При этом, отмечается, что на выезд из Украины через Ягодин в Дорогуск транспортные средства оформляются в штатном режиме.
О возобновлении пропуска транспортных средств в полном объеме обещают сообщить дополнительно.
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