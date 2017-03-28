"Сбербанк" объявил о продаже всех акций на территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Латвийский “Норвик банк” и белорусская частная компания приобрели 100% акций украинской части "Сбербанка", сообщается на сайте российского банка, передает УНН.
Отмечается, что сделка может быть закрыта уже в первом полугодии 2017 года.
В “Сбербанке” пояснили, что завершение сделки возможно “после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину”.
Как сообщал УНН, по информации НБУ, банки с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, ведут переговоры об их возможной продаже.