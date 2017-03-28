"Сбербанк" объявил о продаже всех акций на территории Украины

Отмечается, что сделка может быть закрыта уже в первом полугодии 2017 года.

В “Сбербанке” пояснили, что завершение сделки возможно “после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину”.

Как сообщал УНН, по информации НБУ, банки с государственным российским капиталом, которые работают в Украине, ведут переговоры об их возможной продаже.