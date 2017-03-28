"Сбербанк" оголосив про продаж всіх акцій на території України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Латвійський “Норвік банк” і білоруська приватна компанія придбали 100% акцій української частини “Сбербанку”, повідомляється на сайті російського банку, передає УНН.
Відзначається, що угода може бути закрита вже в першому півріччі 2017 року.
В “Сбербанку” пояснили, що завершення угоди можливо “після отримання схвалень угоди фінансовими і антимонопольними регуляторами відповідних юрисдикцій, включаючи Латвію та Україну”.
Як повідомляв УНН, за інформацією НБУ, банки з державним російським капіталом, які працюють в Україні, ведуть переговори про їх можливий продаж.