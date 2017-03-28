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"Сбербанк" оголосив про продаж всіх акцій на території України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Латвійський “Норвік банк” і білоруська приватна компанія придбали 100% акцій української частини “Сбербанку”, повідомляється на сайті російського банку, передає УНН.

Відзначається, що угода може бути закрита вже в першому півріччі 2017 року.

В “Сбербанку” пояснили, що завершення угоди можливо “після отримання схвалень угоди фінансовими і антимонопольними регуляторами відповідних юрисдикцій, включаючи Латвію та Україну”.

Як повідомляв УНН, за інформацією НБУ, банки з державним російським капіталом, які працюють в Україні, ведуть переговори про їх можливий продаж.

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