Савченко: украинских пленников Кремля могут освободить после выборов в РФ

КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет, что украинские пленники, которые находятся в российских тюрьмах, могут быть освобождены в промежутке после выборов президента России и до начала ЧМ-2018 по футболу. Об этом она заявила сегодня журналистам перед допросом в столичном управлении СБУ, передает корреспондент УНН.