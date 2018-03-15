Савченко: украинских пленников Кремля могут освободить после выборов в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет, что украинские пленники, которые находятся в российских тюрьмах, могут быть освобождены в промежутке после выборов президента России и до начала ЧМ-2018 по футболу. Об этом она заявила сегодня журналистам перед допросом в столичном управлении СБУ, передает корреспондент УНН.
"Эти три дня я находилась в Европе, а именно - в Страсбурге, в Европейском парламенте. Общалась с европейскими депутатами относительно освобождения наших пленных из российских тюрем. Я получила надежду, что после выборов президента Российской Федерации и до начала чемпионата по футболу вернутся все наши пленные", - сказала Н.Савченко.
При этом перед телекамерами Н.Савченко персонально призвала президента России Владимира Путина проявить жест доброй воли и освободить наших пленных так же, как он освободил ее, забрав в Россию 20 российских граждан, которые были осуждены украинскими судами за военные преступления.
Напомним, Н.Савченко пришла в СБУ, где запланирован ее допрос.