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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 37463 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 42519 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 91075 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Савченко: украинских пленников Кремля могут освободить после выборов в РФ

Савченко: украинских пленников Кремля могут освободить после выборов в РФ

Киев  •  УНН

 • 8391 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет, что украинские пленники, которые находятся в российских тюрьмах, могут быть освобождены в промежутке после выборов президента России и до начала ЧМ-2018 по футболу. Об этом она заявила сегодня журналистам перед допросом в столичном управлении СБУ, передает корреспондент УНН.

"Эти три дня я находилась в Европе, а именно - в Страсбурге, в Европейском парламенте. Общалась с европейскими депутатами относительно освобождения наших пленных из российских тюрем. Я получила надежду, что после выборов президента Российской Федерации и до начала чемпионата по футболу вернутся все наши пленные", - сказала Н.Савченко.

При этом перед телекамерами Н.Савченко персонально призвала президента России Владимира Путина проявить жест доброй воли и освободить наших пленных так же, как он освободил ее, забрав в Россию 20 российских граждан, которые были осуждены украинскими судами за военные преступления.

Напомним, Н.Савченко пришла в СБУ, где запланирован ее допрос.

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