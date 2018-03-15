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Савченко: українських бранців Кремля можуть звільнити після виборів у РФ

Київ • УНН

 • 8392 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що українські бранці, які перебувають у російських тюрмах, можуть бути звільнені у проміжку після виборів президента Росії і до початку ЧС-2018 з футболу. Про це вона заявила сьогодні журналістам перед допитом у столичному управлінні СБУ, передає кореспондент УНН.

"Ці три дні я знаходилася в Європі, а саме – у Страсбурзі, в Європейському парламенті. Спілкувалася з європейськими депутатами стосовно звільнення наших полонених із російських в'язниць. Я отримала надію, що після виборів президента Російської Федерації і до початку чемпіонату з футболу повернуться всі наші полонені", - сказала Н.Савченко.

При цьому перед телекамерами Н.Савченко персонально закликала президента Росії Володимира Путіна проявити жест доброї волі і звільніти наших полонених так само, як він звільнив її, забравши до Росії 20 російських громадян, які засуджені українськими судами за військові злочини.

Нагадаємо, Н.Савченко прийшла до СБУ, де заплановано її допит.

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