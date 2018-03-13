Савченко не собиралась брать Рубана на поруки - И.Луценко

"То, что она (Савченко - ред.) не явилась на допрос в СБУ, вызывает сомнение по поводу ее большого желания брать Рубана на поруки. Очень бы хотелось услышать ее показания... Она якобы поехала в Брюссель - она ​​не член нашей фракции и мы не отслеживаем ее. То, что ее нет (в Украине - ред.), подтверждает мой тезис, что она не собиралась брать на поруки Рубана, ведь она планово выехала из Украины", - подчеркнула И.Луценко.

Напомним, Н.Савченко присутствовала на судебном заседании по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия, и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки.

СБУ вызвала Савченко на допрос 13 марта.