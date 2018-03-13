Савченко не собиралась брать Рубана на поруки - И.Луценко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 40755 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55329 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58840 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102422 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93693 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103735 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110755 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116993 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122528 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133947 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Савченко не собиралась брать Рубана на поруки - И.Луценко

Савченко не собиралась брать Рубана на поруки - И.Луценко

Киев  •  УНН

 • 10892 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Плановая поездка народного депутата Украины Надежды Савченко за границу является свидетельством того, что она не собиралась брать на поруки руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом в кулуарах ВР заявила представитель Президента Украины в парламенте, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

"То, что она (Савченко - ред.) не явилась на допрос в СБУ, вызывает сомнение по поводу ее большого желания брать Рубана на поруки. Очень бы хотелось услышать ее показания... Она якобы поехала в Брюссель - она ​​не член нашей фракции и мы не отслеживаем ее. То, что ее нет (в Украине - ред.), подтверждает мой тезис, что она не собиралась брать на поруки Рубана, ведь она планово выехала из Украины", - подчеркнула И.Луценко.

Напомним, Н.Савченко присутствовала на судебном заседании по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия, и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки.

СБУ вызвала Савченко на допрос 13 марта.

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