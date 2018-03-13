Савченко не собиралась брать Рубана на поруки - И.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Плановая поездка народного депутата Украины Надежды Савченко за границу является свидетельством того, что она не собиралась брать на поруки руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом в кулуарах ВР заявила представитель Президента Украины в парламенте, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
"То, что она (Савченко - ред.) не явилась на допрос в СБУ, вызывает сомнение по поводу ее большого желания брать Рубана на поруки. Очень бы хотелось услышать ее показания... Она якобы поехала в Брюссель - она не член нашей фракции и мы не отслеживаем ее. То, что ее нет (в Украине - ред.), подтверждает мой тезис, что она не собиралась брать на поруки Рубана, ведь она планово выехала из Украины", - подчеркнула И.Луценко.
Напомним, Н.Савченко присутствовала на судебном заседании по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия, и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки.
СБУ вызвала Савченко на допрос 13 марта.