Савченко не збиралась брати Рубана на поруки - І.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Планова поїздка народного депутата України Надії Савченко за кордон є свідченням того, що вона не збиралась брати на поруки керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Про це в кулуарах ВР заявила представник Президента України в парламенті, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Те, що вона (Савченко – ред.) не з’явилась на допит в СБУ, викликає сумнів з приводу її великого бажання брати Рубана на поруки. Дуже б хотілось почути її свідчення… Вона ніби поїхала в Брюссель – вона не член нашої фракції і ми не відслідковуємо її. Те, що її немає (в Україні – ред.), підтверджує мою тезу, що вона не збиралась брати на поруки Рубана, адже вона планово виїхала з України", - підкреслила І.Луценко.
Нагадаємо, Н.Савченко була присутня на судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї, і просила суд дозволити їй взяти підозрюваного на поруки.
СБУ викликала Савченко на допит 13 березня.