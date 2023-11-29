Саудовская Аравия примет Всемирную выставку "Экспо-2030"

Страны международного бюро выставок в Париже выбрали Саудовскую Аравию организатором Всемирной выставки Экспо-2030. Королевство набрало рекордных 119 голосов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Королевство Саудовская Аравия проведет выставку в Эр-Рияде под темой "Эра перемен: вместе ради предусмотрительного завтра". Выставка запланирована с 1 октября 2030 года по 31 марта 2031 года.

Королевство в первом туре голосований набрало необходимые 2/3 голосов, обойдя Южную Корею (29 голосов) и Италию (17 голосов).

Последняя выставка "Экспо-2020" состоялась в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

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Отмечается, что это стало еще одной дипломатической победой страны Персидского залива после чемпионата мира по футболу в Катаре в прошлом году.

Этот огромный результат для Саудовской Аравии был неожиданным в таких пропорциях сказал журналистам Джампьеро Массоло, руководитель итальянской экспозиции Expo.

Южная Корея также выразила разочарование.

Мы отчаянно пытались, частный и государственный секторы как одна команда, но пришли к этому неутешительному результату заявил Ким Ен Хе, пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Сук Йоль.

Эр-Рияд привлек футбольную звезду Криштиану Роналду, который играет за саудовский клуб "Аль-Насср", чтобы убедить своих членов в видео, представленном перед голосованием. Столица Саудовской Аравии предложила провести мероприятие в период с октября 2030 года по март 2031 года.

Эта победа является вишенкой на торте для амбициозной программы "Видение 2030" фактического правителя, кронпринца Мохаммеда бин Салмана, которая имеет цель избавить страну от нефтяной зависимости.